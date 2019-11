Atti vandalici in casa di Klaus Davi, la solidarietà del consigliere di San Luca (RC) Giuseppe Silvaggio

"E' da poco la notizia che il massmediologo nonché collega consigliere Comunale Klaus Davi presso il Comune di San Luca, ha subito per la seconda volta consecutiva, nel breve volgere di pochi giorni, degli atti vandalici presso la sua abitazione ad Archi di Reggio Calabria. Giuseppe Silvaggio da collega Consigliere esprime vicinanza e solidarietà, e lo invita a lottare con coraggio per quelli che sono i sui principi, riguardo al malaffare, in una terra meravigliosa e meritevole tutt'altro destino". Lo scrive Giuseppe Silvaggio Consigliere Comunale del Comune di San Luca.

Dettagli Creato Sabato, 30 Novembre 2019 16:19