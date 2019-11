Reggio, sabato e domenica i kiwi del Kiwanis per beneficenza

Giunge alla decima edizione "K for K – Kiwi for Kiwanis", l'iniziativa di beneficenza che vede impegnati i Kiwanis Club della Divisione 13 Calabria Mediterranea della provincia di Reggio Calabria nella distribuzione dei kiwi di beneficenza, offerti dall'OP NATURA di Polistena (RC). Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre i kiwi della solidarietà saranno disponibili presso piazze, scuole, parrocchie, centri commerciali e il ricavato sarà destinato da ogni Club a progetti locali e ai services internazionali, insieme ad UNICEF, come ELIMINATE contro il tetano materno e neonatale ed "Happy Child" rivolto ai migranti minori non accompagnati. "In dieci anni di attività, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo raccolto ingenti risorse destinate a strutture sanitarie e sociali, a iniziative e a situazioni di disagio infantile locali, a progetti internazionali" racconta Rosario Previtera Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea del Kiwanis International – Distretto Italia San Marino per l'anno sociale 2019/2020. "Ancora una volta confidiamo sulla solidarietà di tutti – continua Previtera - per proseguire nella nostra mission a favore dei bambini e della tutela dei diritti dell'infanzia. Abbiamo salvato migliaia di bambini dal tetano materno e neonatale in 60 paesi del mondo con il progetto ELIMINATE acquistando i vaccini per Unicef a partire dal 2009. Oggi come allora continuiamo con questo obiettivo e con altri services sia a livello europeo e nazionale sia a livello locale: sono sempre di più infatti le emergenze familiari e territoriali da affrontare con il nostro volontariato. Contribuiamo in ogni comunità a soddisfare esigenze contingenti e a supportare economicamente altre associazioni benefiche, enti e istituzioni, in progetti destinati all'infanzia. Riuscire ad arrivare al decennale con un progetto come "K for K" è una bella soddisfazione che ci entusiasma ancora di più, soprattutto quando nelle piazze la gente ci dice che era proprio in attesa dei kiwi del kiwanis". I kiwi della solidarietà sono disponibili a Reggio Calabria presso Porto Bolaro Shopping Center, Brico center, Istituto San Vincenzo de Paoli, Piazza Duomo, Parrocchia di Condera, Chiesa SS Salvatore, Chiesa Santa Maria della Candelora, a Pellaro di Reggio Calabria presso chiesa del Carmine Lume di Pellaro, scuola "Cassiodoro-Don Bosco", Piazza della Chiesa di San Filippo, chiesa Santa Maria del Lume - Pellaro Centro, parrocchia di Lazzaro, a Saline di Montebello Jonico presso Istituto comprensivo "Montebello – Saline", a Lazzaro di Motta San Giovanni presso la Chiesa S.M. delle Grazie, a Villa San Giovanni presso il Centro commerciale "La Perla dello Stretto", a Gioia Tauro presso il Centro commerciale "Porto degli Ulivi", a Siderno presso l'Istituto comprensivo "Pascoli-Alvaro", a Gallico di Reggio Calabria presso il Santuario Madonna delle Grazie ed altre postazioni (8 dicembre).

