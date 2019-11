L'Istituto Nazional Azzurro in missione umanitaria in Terra Santa, donato defibrillatore al Patriarca dei Latini

L'Istituto Nazional Azzurro in missione umanitaria in Terra Santa dona un defibrillatore al Patriarca dei Latini Amministratore Apostolico S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa.

L'amore, la solidarietà, la generosità – si legge in un comunicato stampa diffuso dal segretario nazionale dell'Istituto Nazional Azzurro Salvatore Presentino - sono i valori importanti del Natale e in virtù di ciò, oggi 29 novembre a Gerusalemme, terra madre di questi valori, la delegazione dell'Istituto Nazionale Azzurro composta da il Presidente Nazionale Cav.Dott. Lorenzo Festicini, il vice presidente Dott. Antonello Faraone, il Revisore Cav. Avv. Antonello Dugo, il Direttore Artistico M*Alessandra Piccirilli e l'Assistente Spirituale Rev.mo Don Giuseppe Giovinazzo, hanno donato, presso la sede del patriarcato Latino a Gerusalemme, un defibrillatore da parte di tutti i componenti dell'I.N.A.

L'istituto ha a cuore il benessere di questo paese, e ha dotato la struttura sanitaria locale di attrezzature che permetteranno, progressivamente, di creare una rete di soccorso efficace, integrata con i servizi d'emergenza già presenti sul territorio, e di offrire la miglior terapia salvavita a chiunque venga colpito da un arresto cardiaco improvviso.

La fiducia che gode l'Istituto, frutto del lavoro diplomatico internazionale ha portato ancora una volta il nome dell'Italia e della Calabria (il consiglio direttivo è composto da Reggini) oltre i confini nazionali.

"Desidero ringraziare ogni singolo membro I.N.A. per il lavoro svolto ma soprattutto per il loro gran cuore" -ha dichiarato Presentino, che ha aggiunto: "Altri importanti incontri ci attendono in questa nostra permanenza in Terra Santa, nella quale, data l'importanza, devo mantenere il riserbo, ma sarà nostra accortezza informare gli organi di stampa".