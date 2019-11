L’1 dicembre Consorzio di Bonifica di Reggio Calabria al voto

Domenica 1 dicembre p.v., informa la Coldiretti, i consorziati dell'Ente di Bonifica di Reggio Calabria "Basso Ionio Reggino", in regola con il pagamento dei tributi, si recheranno alle urne per eleggere i 15 componenti del Consiglio dei Delegati, per il quinquennio 2019-2024, che successivamente eleggeranno gli organi del Consorzio (Presidente , Vice Presidente e Componente Deputazione Amministrativa). Per esprimere il voto ci si potrà recare nei seggi allestiti nel comprensorio consortile, che comprende 36 comuni, che resteranno aperti dalle ore 7:00 alle 22:00.

"La Coldiretti – comunica Stefano Bivone presidente della Coldiretti reggina - ha presentato liste nelle tre sezioni di contribuenza. Invitiamo tutti i consorziati a recarsi alle urne – aggiunge - per rafforzare il sistema delle bonifiche, snodo essenziale per agricoltura, ambiente e governo del territorio. L'impegno dei candidati – continua Bivone – è di portare avanti un programma di interventi di manutenzione del reticolo idraulico e di lotta al dissesto idrogeologico che saranno sempre più indispensabili anche alla luce dei cambiamenti climatici. Lavoreremo in grande sinergia con le Istiuzioni del territorio in particolare Comuni e Città Metropolitana. Il nostro obiettivo è garantire partecipazione e innovazione consolidando l'autogoverno degli agricoltori". "E' una squadra coesa e preparata – aggiunge il vicedirettore della Federazione Nino Maesano – che è pronta a nuove sfide in un territorio fragile ma importante dal punto di vista agricolo".

Le liste della Coldiretti per sezione di contribuenza sono così composte: Prima Sezione: Antonio Maesano, Corrado Cavallo, Domenico Modafferi, Rocco Pangallo, Mariano Romeo. Seconda Sezione: Stefano Bivone, Giuseppe Aloisio, Consolato Morabito, Domenico Pelle, Giuseppe Riggio. Terza Sezione: Alfonso Tesorone, Orazio Nucera, Giuseppe Ferraro, Francesco Calabrò, Domenico Femia.