Reggio, il 30 novembre incontro con gli studenti sulla violenza di genere

Nell'ambito degli eventi organizzati dalla "RETE TRA ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI: 25 NOVEMBRE... E OLTRE" sabato 30 novembre 2019 si svolgerà a Piazza Italia dalle ore 9,00 la manifestazione con le alunne e gli alunni delle scuole della Città Metropolitana.

Studenti e studentesse parteciperanno attivamente ad un dibattito sulle tematiche della violenza di genere a cura delle Istituzioni e associazioni aderenti alla rete e delle Forze dell'Ordine, intervallati da momenti culturali inerenti la tematica affrontata.

Seguirà la dimostrazione a cura delle Forze dell'Ordine sulle tecniche di difesa personale.

In piazza sarà presente il Camper della Questura che presenterà il progetto "Questo non è amore" e la stazione mobile dei Carabinieri.

Alle alunne\i sarà consegnato un vademecum di rapida consultazione "come fare se..." redatto a cura della rete.

A Palazzo San Giorgio saranno proiettati dei video a cura delle Forze dell'Ordine e saranno esposti gli elaborati sulla tematica della violenza di genere consegnati dalle scuole.

La manifestazione rappresenta uno degli eventi che la Rete, su iniziativa di quest'Ufficio della Consiglierà di Parità, dell'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche sociali del Comune e della Città Metropolitana, ha organizzato nell'ambito del progetto "25 Novembre... e oltre" nell'intento di sviluppare un percorso, nel lungo periodo, sulla cultura della non violenza e contro ogni forma di discriminazione.