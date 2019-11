Principio d'incendio su un traghetto tra Reggio Calabria e Messina: nessun ferito

Un principio d'incendio ha interessato un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. Allertati i soccorsi, da Messina e' stato chiesto l'intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette. La nave e' stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Nessuno pericolo, e' stato riferito, per le persone a bordo. Secondo la Capitaneria, il principio d'incendio e' stato causato da avaria tecnica. Sono in corso accertamenti.

Dettagli Creato Mercoledì, 27 Novembre 2019 17:32