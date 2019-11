Unimorfe International University presenta l'offerta formativa 2019/2020

Unimorfe International University comunica l' offerta formativa 2019/2020. I percorsi di laurea sono rilasciati da unimorfe, sono esteri e regolamentati dalla legge 148/2002 e molteplici: area giuridico-economica , area sanitaria , area psico-pedagogica , area politico-amministrativa , area linguistica. Inoltre l' Ateneo vanta numerosi percorsi di Alta formazione, specializzazioni estere al sostegno didattico, master. L' Ateneo risulta accreditato presso il Ministero Cipriota, Ministero Inglese, Ministero Spagnolo, Repubblica di Hong Kong , Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , MISE. In Italia presente al MIUR in piattaforma sofia grazie a numerosi partner come : Associazione Professionale e Consorzio Morfè, Associazione CS Uniforma, Consorzio Internazionale Uniforma, Pdr. Inoltre il nostro Ateneo vanta una forte collaborazione con Atenei Italiani pubblici e privati relativamente ai percorsi di Formazione Lavoro e Pratica Professionale dove gli Studenti provenienti da numerosi Atenei Italiani svolgono i tirocinii formativi post Laurea presso i nostri Laboratori ed aziende associate in Italia ed all' estero. Inoltre l' Ateneo partecipa al Progetto erasmus invest your talent promosso dalla Farnesina nei paesi Extra Europei. Per info sulla didattica ed i corsi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dettagli Creato Mercoledì, 27 Novembre 2019 13:01