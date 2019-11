Reggio, domani si riunisce il Consiglio Comunale

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che "ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 28.11.2019 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio".

"Si procederà alla discussione dei seguenti argomenti, posti all'ordine del giorno:

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL;

ADESIONE AL DISTRETTO AGRO ALIMENTARE DELLA PIANA DI GIOIA TAURO E DELL'AREA DELLO STRETTO;

ACCORDO DI GEMELLAGGIO ISTITUZIONALE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E LA CITTA' DI BETLEMME;

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA MAGGIO A NOVEMBRE 2018;

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MESE DI DICEMBRE 2018;

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 - SENTENZA 463/2017 A FAVORE DI CARDILE FILIPPO E CARDILE VALTER PIETRO;

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE AL COMANDO PM NEL MESE DI GIUGNO 2019;

RICONOSCIMENTO DFB SENTENZE DI OTTEMPERANZA PRONUNCIATE DAL TAR DI RC NOTIFICATE ALL'ENTE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019;

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA ESECUTIVA - RIMBORSO PRO QUOTA PARTE ALLA PREFETTURA/UTG DI REGGIO CALABRIA

In caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 29.11.2019 alle ore 9,00".