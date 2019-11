“Prendiamo un aperitivo insieme?”: l’invito di Aism rivolto alle persone con sclerosi multipla di Reggio Calabria e provincia

La proposta è per venerdì 29 novembre, l'appuntamento è al Bar Winner in via Nazionale a Reggio Calabria. L'invito arriva dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla ed è rivolto a chiunque voglia sapere qualcosa di più su di una patologia come la sclerosi multipla. A chiunque voglia non sentirsi solo ad affrontarla, a chiunque voglia capire come ci si sente a confrontarti con qualcuno che di questa malattia ne sa, perché ne è esperto.

Il senso di questo aperitivo è proprio questo, aprire un dialogo tra persone con SM, alla pari, offrire qualche risposta a chi ne ha bisogno, magari con le persone che ogni giorno affrontano una tra le patologie più insidiose del sistema nervoso centrale, imprevedibile, complicata. Offrire informazioni da parte di neurologi e psicologi esperti del settore, il tutto in un ambiente divertente, vicino alla vita di ciascuno di noi, tra quattro chiacchiere e con un bicchiere in mano, dividendo qualche stuzzichino allo stesso tavolo. E a chi l'aperitivo non piace, vada per il caffè....

Saranno presenti:

Dott.ssa Marika Crupi, neurologa presso Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli",Reggio Calabria

Dott.ssa Francesca Martorana, Psicologa A.S.P. Vibo Valentia

Per informazioni e iscrizioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.