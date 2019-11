Reggio, ecco la seconda edizione del Premio Letterario per ragazzi “Don Giuseppe Pensabene”

La Parrocchia Santa Maria della Candelora e il Masci Rc5 "Don G. Pensabene", con il patrocinio del Centro Internazionale Scrittori Calabria e in collaborazione con l'Avvenire della Calabria (Media-partner) organizza la Seconda edizione del Premio Letterario per ragazzi "Don Giuseppe Pensabene"

Il Premio è finalizzato a:

diffondere tra i giovani la figura del pastore, dell'educatore e del grande letterato Don Giuseppe Pensabene;promuovere la diffusione della cultura umanistica;valorizzare le eccellenze.

Il premio è articolato in tre distinte sezioni:

A - Poesia

Una o due poesie, in lingua italiana, entro i limiti di 40 versi ciascuna sul tema "L'uomo e la natura".

B – Saggio breve

Un saggio breve, in lingua italiana, nel limite massimo di 5.000 caratteri, inclusi gli spazi, sul tema inerente "I giovani e l'associazionismo".

C - Narrativa

Un racconto, in lingua italiana, per l'ampiezza massima di 5.000 caratteri, inclusi gli spazi, che si ispiri alla "la Storia della città di Reggio Calabria".

Nell'accezione estensiva racconto rientrano anche il diario e la lettera.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

2. Il Premio è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni che frequentano le Scuole Secondarie, di primo grado e di secondo grado, della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è suddiviso in tre distinte categorie:

a) Scuola secondaria di primo grado;

b) Biennio della Scuola Secondaria di II grado;

c) Triennio della Scuola Secondaria di II grado.

3. La partecipazione è completamente gratuita.

4. I concorrenti dovranno far pervenire entro il 28 Febbraio 2020, tramite la PEC della Scuola di frequentazione o altra PEC dei genitori:

a) la Domanda di Partecipazione debitamente compilata sul format riportato in allegato (allegato A), firmata e scansionata;

b) l'Opera con la quale si partecipa (Poesia, Saggio Breve o Racconto) completa di Titolo e di Autore in formato pdf e in formato word. L'opera deve avere riportato in alto la tipologia (Poesia, Saggio Breve o Racconto).

Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sull'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Partecipazione al Premio Don Pensabene - Nome e cognome del concorrente".

Nel testo della Pec vanno riportati i seguenti dati: "Partecipazione al Premio Don Pensabene – Sezione ............... (poesia, saggio breve o racconto) – Titolo dell'Opera....... – Categoria ............ (scuola di primo grado - biennio della Scuola secondaria di II grado - triennio della Scuola secondaria di II grado) – Nome del concorrente ........ Scuola di frequentazione ........... classe .........."

5. La Domanda di partecipazione si può scaricare su formato word dai siti web: www.candelora.it e www.mascirc5.it

VALUTAZIONE DELLE OPERE

6. La Giuria del Premio sarà composta da esperti qualificati nel campo culturale i cui nominativi saranno resi noti in sede di premiazione.

7. Ogni opera verrà esaminata da almeno tre giurati, compreso il presidente.

8. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

PREMI

9. Il concorso prevede la premiazione dei primi tre classificati in ciascuna sezione per ogni categoria.

10. I premi consisteranno in pergamene e pubblicazione degli elaborati sull' "Avvenire di Calabria" ed eventualmente altre riviste di settore.

11. I primi classificati, per ciascuna sezione e per ogni categoria, riceveranno in omaggio un libro o un buono libro.

12. La Giuria, sulla scorta delle risultanze qualitative delle opere, in piena autonomia decisionale, potrà conferire altri riconoscimenti sotto forma di premi speciali e menzioni.

13. Gli elaborati che saranno oggetto di premi speciali e menzione potranno essere pubblicati sull'Avvenire della Calabria o su altre riviste di settore.

14. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

15. Gli elaborati che si classificheranno al primo posto, per ciascuna sezione e per ogni categoria, saranno letti dagli Autori nel corso della cerimonia di premiazione che si svolgerà nel mese di Aprile 2020 presso il Salone della Parrocchia di Santa Maria della Candelora.

16. Tutti i concorrenti e gli interessati all'evento saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione. Gli autori destinatari dei diversi conferimenti, saranno avvisati tramite posta elettronica o per telefono e dovranno ritirare personalmente i premi assegnati o, in caso di impedimento, con delega rilasciata ad altro soggetto.