Palmi (RC), Circolo Armino presenta due interpellanze ed una mozione

"Abbiamo presentato ieri, per la discussione in Consiglio comunale il prossimo 30 novembre, due interpellanze e una mozione". Lo comunica il Circolo Armino di Palmi.

"Con la prima interpellanza chiediamo all'Amministrazione di conoscere le iniziative che intende assumere per mitigare il rischio di frana in contrada Marinella e restituire così ai suoi residenti e alla pubblica fruizione uno dei luoghi più belli della nostra città. Con la seconda chiediamo di chiarire le ragioni dell'enorme debito accumulato dal Comune per indennizzare espropri che sono stati eseguiti in anni passati per realizzare opere pubbliche di cui, spesso, non c'è ancora traccia.

Chiediamo, infine, al Consiglio comunale di approvare la proposta per la concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la senatrice recentemente insultata e minacciata per il suo impegno a favore della pace fra i popoli e contro la barbarie del razzismo fascista".