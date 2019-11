E' in programma il prossimo giovedì 28 novembre alle ore 16, nella Sala "Fallara" del Comune di Gioia Tauro, il convegno dal titolo: "Gioia Tauro. Il futuro passa dal territorio - proposte e sfide per la portualità calabrese". L'iniziativa organizzata da Confindustria Reggio Calabria, Comune di Gioia Tauro e Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con Unindustria Calabria, intende rappresentare un momento di analisi e di confronto sulle prospettive della portualità calabrese, nell'ambito del più complesso scenario del Mezzogiorno d'Italia e del bacino del Mediterraneo, e avrà un taglio istituzionale, altamente tecnico ed economico.

Il dibattito si aprirà con i saluti istituzionali di Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Natale Mazzuca, presidente di Unindustria Calabria, Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro, Giuseppe Falcomatà, sindaco Città metropolitana di Reggio Calabria e Andrea Agostinelli, commissario straordinario Autorità portuale Gioia Tauro.

A seguire interverranno, Gualtiero Tarantino, presidente sezione Trasporti e logistica Unindustria Calabria, Felice Iracà, dirigente generale vicario Dipartimento Attività produttive Regione Calabria, Paolo Maccarini, direttore Terminal Investiment Limited - MSC, Massimo Sabatini, direttore Politiche regionali e della coesione territoriale Confindustria e Andrea Prete, vicepresidente nazionale Unioncamere.