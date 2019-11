Palmi (RC), il 30 novembre il convegno “Mens sana in corpore sano”

"Mens sana in corpore sano" è il tema del convegno, organizzato e promosso dallo Studio di psicologia e psicologia applicata ArcoIris di Palmi con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Palmi, in programma il 30 novembre alle 16.00 nell'Auditorium ArcoIris di Via Prato. Dopo i saluti del sindaco della Città, Giuseppe Ranuccio, e del consigliere regionale Domenico Giannetta, i relatori saranno, oltre a Raffaela Condello, psicologa, pedagogista e direttrice del Centro ArcoIris in veste anche di moderatrice, il farmacista Nicola Marulla, specialista in farmacologia e tossicologia, nutrizionista, esperto in nutrizione sportiva, Maurizio Condipodero, presidente regionale del CONI, Domenico Vitetta, giudice Ics Body Building e personal trainer, e Rocco Simone, presidente U.S. Palmese 1912 ASD.

Al convegno interverranno saranno presenti anche le associazioni sportive del territorio con una rappresentanza dei loro atleti in divisa ufficiale come la società di calcio Palmese 1912 ASD, le palestre GoldGym, Contrology, le associazioni sportive CrossFit Palmi e We Train. Nel corso del convegno saranno trattati i temi sulla necessità di fare sport per avere una mente sana e soprattutto, per gli sportivi, il tema della corretta alimentazione per aiutare e migliorare le performance. Si tratta di un'ottima occasione questa per poter divulgare tante informazioni di primaria importanza e buone pratiche alimentari in ambito sportivo e sociale. Il titolo del convegno, ripreso da un verso di Giovenale (Satire X, 356), trova anche un celebre riscontro in un pensiero di Santa Teresa d'Ávila la quale sostiene che "Lo spirito lavora bene in un corpo in buona salute". Tale espressione viene ripresa oggi per indicare che è importante curare sia il corpo che la mente e che non va trascurata la salute di nessuno dei due. In sostanza, il senso è che se si vuole avere una mente sana è necessario curare anche il proprio corpo ed è proprio per questo motivo che il mondo dello sport l'ha spesso fatta propria.