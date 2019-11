Maltempo a Reggio Calabria: conclusa attività unità di crisi in Prefettura

"Si e' conclusa oggi l'attivita' dell'Unita' di crisi costituita nella prefettura di Reggio Calabria dalla mattinata del 24 novembre, dal Prefetto Massimo Mariani a seguito dell'allerta meteo livello rosso". Ne da' notizia un comunicato della Prefettura di Reggio Calabria. "L'Unita' di crisi, avvalendosi di uomini appartenenti alle varie Componenti provinciali del Sistema di Protezione civile - si aggiunge - ha seguito e coordinato un notevole numero di segnalazioni relative a situazioni di criticita' per le quali sono stati effettuati tempestivi interventi. In atto non sussistono situazioni di emergenza e alcuni lavori, concernenti soprattutto la sistemazione delle strade e il ripristino delle condizioni di normalita' nell'intero territorio provinciale, saranno effettuati dai competenti enti territoriali (Regione, Citta' Metropolitana e Comuni). Prosegue comunque l'attivita' di monitoraggio da parte della Prefettura nonostante un previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutta la provincia come da messaggio di allertamento unificato della Protezione civile regionale (prot. siar. 495980 delle ore 12.15 odierne) che ha comunicato il passaggio dei livelli di allerta da 'arancione' a 'gialla' per la giornata di oggi". "Il Prefetto - conclude la nota - esprime vivo apprezzamento nei confronti di tutti coloro che, in tale contingenza, hanno profuso il massimo impegno a salvaguardia della pubblica e privata incolumita'".

