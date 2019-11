Rinviata la Giornata conclusiva degli Stati Generali politiche giovanili causa maltempo

A causa delle condizioni meteo avverse che stanno imperversando sulla regione Calabria, e a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale, la giornata conclusiva degli "Stati Generali delle politiche giovanili" della città metropolitana di Reggio Calabria è rinviata.

Le forti piogge che stanno interessando la zona di Scilla, dove si sarebbe dovuta svolgere oggi, 24 novembre presso l'hotel Miramare di Scilla, hanno reso difficile e poco sicuro lo spostamento da e per il comune della costa viola.

Queste motivazioni hanno spinto l'organizzazione a rinviare l'evento conclusivo che avrebbe dovuto ospitare il Vice Ministro all'istruzione, Anna Ascani e il deputato europeo Brando Benifei.

La città metropolitana di Reggio Calabria, ed in particolare il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Antonino Castorina, ringraziano per la loro disponibilità il vice ministro Ascani e l'europarlamentare Benifei per la loro disponibilità e si scusano con tutti i partecipanti per il rinvio dell'evento.