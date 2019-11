Reggio, messaggio di allertamento livello rosso: l'Amministrazione comunale invita i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile

A seguito del messaggio di allertamento "per scenari d'evento e possibili danni per piogge previste", diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso per l'intera giornata di domani domenica 24 novembre 2019, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile :

• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

• evitare i sottopassi;

• non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria:

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/ProtezioneCivile/articolo104673.html