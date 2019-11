Prima giornata degli "Stati Generali delle politiche giovanili" della città metropolitana di Reggio Calabria che ha visto una grande partecipazione di giovani che hanno preso parte agli incontri in calendario. Dopo il taglio del nastro avvenuto alla presenza dell' ex procuratore nazionale antimafia e attuale deputato europeo, Franco Roberti e del direttore dell'Agenzia nazionale dei giovani, Domenico De Maio, che insieme al consigliere delegato alle politiche giovanili, Antonino Castorina, hanno dato vita ad un confronto tra relatori e partecipanti sulle nuove frontiere delle politiche per i giovani alla quale un grande contributo è arrivato dal dirigente del settore formazione Francesco Macheda. Una prima giornata di confronto che è proseguita in serata con l'intervista a Rosanna Scopelliti e a Franco Roberti, che la presidente della commissione politiche giovanili della Metro City, Adele Briganti, ha condotto. Un incontro quello tra la Scopelliti e Roberti che ha rimesso al centro la legalità e i rapporti spesso criminogeni tra politica e criminalità. Si proseguirà oggi con le tavole rotonde, prodrome del libro bianco che verrà completato al termine della tre giorni e con l'incontro incentrato su innovazione ed agenda digitale al quale prenderanno parte Giosi Ferrandino, deputato europeo, Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell'Agenzia delle Entrate e Giuseppe Meduri, direttore dei rapporti istituzionali di A2a. La serata si concluderà con la presenza dell'eurodeputato Dino Giarrusso, che affronterà i temi della comunicazione ai tempi dei social.

Dettagli Creato Sabato, 23 Novembre 2019 09:02