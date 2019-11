Reggio, La Strada per Pazzano Sindaco: concluso il primo appuntamento tematico per la scrittura del programma

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 novembre presso Villa Lavinia, il primo incontro relativo ai nodi tematici con i quali La Strada intende coinvolgere esperti/e e cittadinanza nella scrittura del proprio programma elettorale.

Il tema trattato ha riguardato le politiche di Promozione e Marketing Territoriale all'interno della macroarea del turismo. Punto di partenza è stata l'analisi della situazione attuale di Reggio Calabria, che dal punto di vista dello sviluppo turistico rivela ad oggi l'assoluta mancanza di progettualità e di una visione organica che possa orientare tale sviluppo.

Il turismo è un prodotto complesso, che senza regolamentazione e "visione" non genera indotto e ricchezza per un territorio, ma viene percepito – giustamente – dalla cittadinanza come un'opportunità di guadagno per poche persone. Questa è la situazione sulla quale occorre intervenire, hanno concordato gli esperti del settore interpellati da La Strada, per poi suggerire soluzioni e misure concrete da attuare politicamente, traendo anche ispirazione da esperienze positive realizzate altrove. Soprattutto, occorre creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzionalizzando il dialogo tra imprese, operatori ed amministrazione locale mediante l'istituzione di un Osservatorio sul Turismo e di una specifica Consulta. Gli altri temi affrontati sono stati: le caratteristiche delle Destinazioni Turistiche "DMO", la figura del Destination Manager e la necessità di collaborare con la Regione e di richiedere formalmente nelle sedi opportune tutte quelle improrogabili operazioni e accreditamenti di competenza dell'Ente Regione.

La partecipazione calorosa delle persone presenti all'incontro ha dimostrato, inoltre, il forte bisogno in città di ritrovare spazi di confronto e di discussione. A tal proposito, La Strada intende continuare a creare questi spazi a beneficio della cittadinanza, proseguendo sulla via del dibattito e della condivisione.

Il prossimo appuntamento, previsto per mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 17:30 presso il Teatro Nemesia Valle – Istituto San Vincenzo de' Paoli, via Mazzini 11, Reggio Calabria – riguarderà la tematica del Welfare.