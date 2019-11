Il consigliere regionale Giannetta incontra i Commissari dell’Asp di Reggio Calabria

Il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta ha incontratonella sede della direzione generale dell'Asp a Reggio Calabria i membri della Commissione Straordinaria: il prefetto Giovanni Meloni, il vice prefetto Carolina Ippolito, il direttore sanitario dell'Asp Antonio Bray.

"L'incontro – afferma il Consigliere regionale- ha rappresentato un'occasione utile per intraprendere un percorso di interlocuzione sulle emergenze e le criticità della sanità nell'area della Città metropolitana.Come esplicitato nel corso della discussione – prosegue Giannetta - l'obiettivo è quello di costruire e rendere efficace una base di confrontodove le esigenze dei cittadini e delle amministrazioni dello Stato possano trovare convergenze comuni. Il ruolo politico, demandato dagli elettori e dai cittadini con il loro orientamento, si esplicita anche attraverso la facilitazione di tali percorsi istituzionali con l'obiettivo di accelerare i processi decisionali, in particolare sul tema della salute, che in Calabria è di assoluta priorità. Infine – conclude Domenico Giannetta - ringrazio la Commissione straordinaria per la disponibilità dimostrata e per l'impegno di futuri incontri sulle questioni che sono state poste e su altre che eventualmente emergeranno".