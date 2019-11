Scomparsa Sergio Tralongo, il cordoglio di Tramontana (Camera Commercio RC)

"L'improvvisa e prematura scomparsa di Sergio Tralongo ci lascia sgomenti. Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato come uomo e come professionista. Sin dalla sua nomina a Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte abbiamo trovato in lui un interlocutore attento e disponibile. Ci mancherà la sua competenza, la sua serietà, la sua cordialità.

Da parte mia, del Consiglio camerale, del Segretario Generale e del personale della Camera di commercio di Reggio Calabria e delle sue Aziende speciali esprimo con sentita commozione le condoglianze alla famiglia di Sergio e a tutta la comunità del Parco Nazionale dell'Aspromonte". Lo afferma il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana.