8 anni di ‘Commatre’: domenica cena solidale a Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Giorno 24 Novembre 2019, ricorre l'ottavo anniversario di Commatre, associazione di volontariato, nata grazie a Simona Coluccio, madre coraggio ed esempio di dedizione disinteressata agli altri. Dalla vicenda della mancata inclusione scolastica di Maria Pia, è stata un volano di iniziative per l'affermazione dei diritti. Diritti negati in tutti gli ambiti. Numerose sono state le iniziative intraprese, una su tutte ci piace ricordare Marco Barbiero che ci ha visto protagonisti di una sentenza che ha fatto storia in ambito scolastico. Per non parlare delle colonie estive e del centro diurno portato avanti senza nessun sostegno istituzionale e che si regge sulla opera volontaria. Proprio per continuare detti servizi, festeggeremo questo anniversario presso il locale: ''I Gesaroni'' di Marina di Gioiosa Ionica con una cena solidale alle ore 20:00, ove il ricavato servirà a tale scopo. Vi aspettiamo numerosi per spegnere le candeline insieme e per regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi.

Dettagli Creato Mercoledì, 20 Novembre 2019 20:51