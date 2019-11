Reggio, attori e registi nazionali per il corso di regia di “Calabria dietro le quinte”

Venerdì, prende il via a Reggio Calabria il nuovo corso di "regia teatrale e cinematografica" ideato e promosso dall'associazione culturale arte e spettacolo "Calabria dietro le quinte" nell'ambito del progetto "New Theatre training" sostenuto dal bando "Funder35 ­- l'impresa culturale che cresce", con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. Un corso innovativo che si rivolge a chiunque sia interessato allo studio e alla pratica della regia attraverso il linguaggio teatrale e cinematografico. Le abilità acquisite nel corso potranno essere spese in ambito professionale o in una frequentazione più consapevole dei teatri, nel divulgare correttamente la cultura teatrale e cinematografica e in un approfondimento personale in campo attoriale. Un percorso di 50 ore, suddiviso in due moduli con appuntamenti mensili da novembre a marzo 2020 presso il cine – teatro Metropolitano DLF e la sala "Allegra Tribù" di Reggio Calabria. Le lezioni didattiche e le attività di laboratorio saranno tenute da noti attori e registi del panorama nazionale con qualificata esperienza nel settore della formazione per lo spettacolo.

Il corso avrà inizio il 22 novembre dalle 15,15 con le prime lezioni del modulo dal titolo "Stili e pratiche di regia cinematografica" dedicato alla regia cinematografica e all'analisi dei vari stili, degli aspetti storici ed espressivi, permettendo così una conoscenza specializzata, teorica e pratica, consapevole e critica del linguaggio filmico. Durante il modulo si prenderanno in esame i modelli e i metodi di regia e sceneggiatura sulla base di esemplificazioni e analisi delle tecniche di sceneggiatura e dialogo sulla base di esempi testuali di film. Le lezioni saranno tenute dall'attore e regista Alessio Di Clemente, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e di Milano e responsabile del corso per attori al Sperimentale di Cinematografia Actors Coach di Milano, attore in numerosi film per il cinema e la tv, tra i più importanti: La musica del Silenzio, l'arbitro, Melina con rabbia e con sapere, il 13° apostolo, Distretto di polizia, la dottoressa Giò, Incantesimo e Un posto al Sole, e con notevoli esperienze teatrali in qualità di regista e attore in opere messe in scena nei principali teatri italiani. Il corso proseguirà il 10 e 11 gennaio con le lezioni del regista e attore Pier Maria Cecchini, il 14 e 15 febbraio, invece, si svolgeranno le lezioni del regista, drammaturgo e attore Augusto Zucchi, e il 21 – 22 marzo si concluderà con le lezioni del regista e attore teatrale Diego Ruiz.

Per partecipare al corso o ai singoli moduli di "regia teatrale e cinematografica" è possibile iscriversi, inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consultando la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte o il sito www.festivalfaccedabronzi.it