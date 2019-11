Esplosione a Reggio Calabria, Sibilia: "A feriti abbraccio e vicinanza"

"Sono notizie, quelle che arrivano da Reggio CALABRIA, che non vorremmo mai ricevere, mai. Eppure da questa notte in ospedale a seguito di un intervento d'emergenza ci sono quattro vigili del fuoco e sei agenti delle 'volanti'. A loro un abbraccio di vicinanza e l'incoraggiamento per i giorni a venire, che saranno duri da superare. Ogni giorno ed ogni notte, vigili del fuoco e polizia svolgono un lavoro silenzioso e costante per proteggerci e difenderci ed a loro deve andare sempre il nostro tributo di riconoscenza". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

Dettagli Creato Mercoledì, 20 Novembre 2019 12:08