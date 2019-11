A Reggio Calabria il seminario nazionale sulla Meditazione Dinamica

Si terrà a Reggio Calabria, da venerdì 29 a domenica 1 dicembre prossimi, il seminario nazionale "Consapevolezza costante e Meditazione Dinamica".

Sarà Marie Patricia Marianne Clement Direttrice Nazionale e Istruttrice del Metodo Silva, a presentare per la prima volta il Metodo nella sua completezza, in forma intensiva e in 3 giorni, in un percorso che prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche:

- Eliminare i propri condizionamenti

- Ri-organizzare il proprio modo di pensare, le proprie credenze per rimodellare il proprio stile di vita

- Modificare e ri-modellare l'imagine di Sè utilizzando la Dimensione ALFA

- Scoprire se stessi per realizzare il sogno della propria vita.

- Relazionarsi con se stessi e con gli altri in modo ottimale

- Scoprire il Metodo per risolvere problemi in modo efficace

- Aumentare la propria efficienza e la gestione della propria vita relazionale e finanziaria a 360^

Il metodo di "Consapevolezza costante e Meditazione Dinamica" è nato negli Stati Uniti negli anni '50.

Una novità straordinaria e scientificamente comprovata, già diffusa nel nord Italia ed in Europa, oltre ad essere conosciuta in più di 111 paesi del mondo e trasmessa in 21 lingue.

La scelta di Reggio Calabria – si legge in un comunicato stampa - è avvenuta perché l'intenzione ora è quella di diffondere anche nel Sud Italia questa conoscenza, e permettere agli abitanti delle regioni del sud di conoscere questo percorso utile per un vivere intenzionale e sereno, e migliorare la qualità della vita.

Si tratta di un'esperienza che prevede esercizi di meditazione e tecniche di autocontrollo, con alcuni aspetti teorici di conoscenze cognitive.

Un metodo che rappresenta un modo diverso di "sentire e agire" e focalizza l'importanza di accrescere la consapevolezza di ciò che si é e delle proprie potenzialità.

Il Metodo Silva permette inoltre di sviluppare la capacità di osservazione e distacco dai nostri stati mentali, sensoriali ed emotivi, aumentando così la nostra consapevolezza e la capacità di gestione delle emozioni e decisioni.

Elementi questi principalmente implicati nei processi di cambiamento e benessere psico-fisico.