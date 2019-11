Monasterace (RC), la sede dei VF da oggi è realtà

La sede VF di Monasterace da oggi è realtà. A renderlo noto sono il segretario Nazionale della UILPA dei Vigili del Fuoco Giovanni Alampi ed il Segretario Regionale UILPA VVF Calabria Antonino Provazza che, con un velo di commozione, ricordano i duri anni passati a lottare affinchè si concretizzasse l'apertura dell'importante sede dell'alto Jonio reggino.

"Dopo la partecipazione alla riunione di oggi, tenutasi presso la sede del Viminale – continua Alampi – possiamo finalmente affermare che la UILPA VVF di Reggio Calabria ce l'ha fatta, è riuscita a far incrementare l'organico del Comando reggino con ulteriori 28 unità tra capi squadra e Vigili, che andranno a coprire le necessità della sede di Monasterace.

L'importante traguardo – chiosa Alampi – permetterà, a quei lavoratori calabresi sparsi per i comandi d'Italia, di poter rientrare nella propria città e riavvicinarsi ai loro cari.

Ulteriore vittoria per il Comando di Reggio Calabria, è l'assegnazione di altre 16 unità Vigili, che andranno ad incrementare le sedi di Polistena, Bianco, Villa San Giovanni e Melito P.S. con il conseguente passaggio alla categoria superiore ed una maggiore sicurezza sia dei lavoratori, che del territorio di competenza di tali sedi.

Finalmente – prosegue Alampi – riceviamo, come segreteria provinciale UILPA VVF, i giusti e meritati riconoscimenti dopo anni di lotte sindacali che ci hanno visti sempre impegnati in prima linea, come unici latori delle esigenze di tutto il Comando provinciale VF e della Vallata dello Stilaro. Certi della nostre idee, prefissate al soccorso tecnico urgente, per la sicurezza dei lavoratori e di tutta la popolazione, abbiamo intrapreso la dura battaglia, anche a fianco delle istituzioni, degli attivisti locali come il compianto amico Rocco Spanó del M5S che ha lottato al nostro fianco, nonostante il momento delicato della sua vita ed alcuni esponenti politici nazionali come l'On. Dieni e la Senatrice Silvia Vono che, da subito, hanno dimostrato grande sensibilità alle problematiche della nostra terra, facendosi portavoce e tramite presso i vertici del Governo.

A loro tutti – conclude Alampi - va il nostro plauso ribadendo che questa vittoria è l'ennesima dimostrazione che le buone idee messe al servizio dei cittadini e degli stessi Vigili del Fuoco, alla lunga prevalgono su tutto".