Arriva a Rosarno ‘Mediterranean Hope’, il progetto per i migranti della Federazione delle chiese evangeliche

Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, sbarca in Calabria. Dopo l'osservatorio a Lampedusa, la Casa delle Culture a Scicli, i corridoi umanitari dal Libano, un nuovo intervento nella piana di Gioia Tauro: "Per incominciare, l'iniziativa si sviluppa attraverso tre azioni principali - spiega Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope-Fcei - uno sportello sociale mobile che ha il compito di raccogliere e per quanto possibile soddisfare richieste di interventi sociali, sanitari e legali da parte di immigrati; il sostegno ad una scuola di italiano che opera nelle vicinanze della tendopoli di San Ferdinando; lo sviluppo, attraverso la promozione di un marchio etico, di una filiera virtuosa composta da aziende che, lottando contro la criminalita' organizzata della 'ndrangheta da una parte e la grande distribuzione dall'altra, cercano di realizzare un'economia sostenibile, ecologica e rispettosa dei diritti dei lavoratori, sia italiani che immigrati". L'iniziativa etica e solidale e' realizzata con la collaborazione di alcune realta' associative gia' impegnate da anni nella filiera "slavery free".

"Ci appoggiamo alla Cooperativa Sos Rosarnoche da anni si distingue, oltre che per un coraggioso impegno antimafia, per aver promosso una rete di produzione e distribuzione di una produzione di eccellenza ottenuta nel pieno rispetto del lavoro degli immigrati, vale a dire paghe negli standard sindacali, orari e condizioni di lavoro secondo le norme. Una quota del ricavato delle vendite va a progetti sociali e solidali da realizzarsi nel territorio calabrese". "Ci auguriamo - conclude Luca Maria Negro, presidente della Fcei, che ha inviato negli scorsi giorni una lettera ai rappresentanti di tutte le chiese protestanti in Italia - che le nostre chiese rispondano con entusiasmo alla campagna di promozione di agrumi e altri prodotti etici che abbiamo lanciato in questi giorni. E' un modo concreto per esprimere il nostro impegno per la dignita' del lavoro dei braccianti e per un'economia non solo equa e solidale ma anche ecologicamente sostenibile: gli agrumi che saranno distribuiti, infatti, sono di produzione rigorosamente biologica".