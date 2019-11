Reggio, arrestato 56enne spacciatore

Venerdì mattina, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato Ernesto Monteleone, 56enne, reggino, con precedenti penali accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di eroina, nonché, due flaconi di metadone, un bilancino di precisione e oltre 2500 euro di denaro contante nascosti all'interno della camera dal letto.

Dopo essere stato dichiarato in stato d'arresto, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria reggina, mentre il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Continueranno incessanti i servizi di controllo del territorio, da parte dell'Arma dei Carabinieri, finalizzati a portare legalità sia in centro città che nelle zone periferiche reggine.