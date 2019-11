Palmi (RC), ufficio anagrafe aperto anche di domenica

Il Comune di Palmi all'avanguardia nella semplificazione della vita ai cittadini. L'Amministrazione, guidata dal Sindaco Giuseppe Ranuccio, ha infatti attivato il servizio di rilascio carte di identità anche nella giornata di Domenica per consentire ai cittadini impegnati in attività lavorative di non doversi assentare dal proprio posto di lavoro per il rinnovo dei documenti.

L'iniziativa dell'apertura domenicale è frutto dell'idea condivisa dall'Amministrazione Comunale ed i Responsabili dei Servizi al Cittadino/Demografici del Comune che, rilevando le molteplici difficoltà da parte dei genitori che si trovano nella necessità di rinnovare o far rilasciare per la prima volta il documento di identità ai propri figli minori, hanno proposto una diversa formulazione dell'orario di apertura dello sportello.

Il Sindaco, Giuseppe Ranuccio, ha prontamente accolto l'idea volendo rendere il Comune sempre più 'Family Friendly" ossia attivare politiche, servizi, misure e strumenti che sostengano la famiglia aiutando a conciliare i tempi di vita e di lavoro. In particolare il servizio è rivolto al rilascio/rinnovo carte di identità per i minori essendo necessaria, per la legislazione vigente, la contemporanea presenza dei genitori e del minore per il rilascio del documento. Chiaramente la contestuale presenza di tutta la famiglia presso il Comune comporta molto spesso il disagio di doversi organizzare tra le attività lavorative e quelle del minore impegnato in corsi di studio e sovente anche in attività sportive pomeridiane. Oltre la flessibilità dell'orario di apertura dello sportello, che unitamente alle apertura straordinarie di Domenica resta aperto tutti gli altri giorni in orario mattutino ed il Giovedì anche in orario pomeridiano, è possibile chiedere di ricevere la carta di identità spedita con raccomandata (carta identità elettronica che viene rilasciata direttamente dal Ministero e richiesta attraverso il Comune) presso gli stessi Uffici comunali anziché presso la propria abitazione. Il Servizio, inoltre, può essere utilizzato anche per motivi d'urgenza da parte di quei cittadini che abbiano il proprio documento scaduto/deteriorato/smarrito.

L'apertura straordinaria, per ora in via sperimentale, sarà attiva per alcune Domeniche secondo una calendarizzazione prefissata, a partire dal mese di Dicembre e fino al mese di Maggio e prevede, per ragioni organizzative, l'accesso ad un numero predefinito di utenti mediante un servizio di prenotazione telefonica e via e-mail.

Maggiori dettagli su come accedere al Servizio sono contenuti nell'avviso che si trova sull'home page del Comune di Palmi.