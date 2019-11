Reggio, domenica inaugurazione sede di Asa Onlus

Sarà inaugurata a Reggio Calabria domenica 17 novembre 2019 alle ore 11.00 la sede di Asa Onlus (Associazione Solidarietà Adozioni Onlus) in via Francesco Baracca 32, alla presenza del presidente, dott.ssa Maria Virgillito.

L'associazione Asa Onlus è un Ente Autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Adozione Internazionale, ai sensi della legge n. 476/98, che dal 2001 ad oggi ha garantito una famiglia a più di 1000 bambini.

Autorizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) ad operare su tutto il territorio nazionale, ad oggi ha sede a Catania, Roma, Milano, Palermo, Taranto, Forlì, Bolzano e Reggio Calabria.

L'impegno pluriennale dell'Asa si rivolge principalmente a garantire ai minori, che ne siano privi nel loro Paese, il diritto a crescere in una famiglia attraverso l'adozione internazionale.

Col suo team di professionisti psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, consulenti legali e referenti, l'Asa Onlus assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.

L'Associazione, inoltre, da anni realizza progetti di cooperazione internazionale sia nei Paesi nei quali opera come Ente Autorizzato per le adozioni, sia in altri Stati stranieri ove sia necessario agire per migliorare la condizione dell'infanzia.

L'Asa Onlus è inoltre impegnata su tutto il territorio nazionale in un'intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura autenticamente aperta all'accoglienza e alla solidarietà.