Irruzione nella casa di Klaus Davi, la solidarietà del sindacato di Polizia Fsp

"Esprimiamo solidarietà e vicinanza all'amico Klaus Davi per il vile atto subito che, qualunque sia la sua natura, va a colpire una persona perbene e, oltretutto, sempre pronta a spendersi e mettersi in gioco nella lotta alla criminalità organizzata." Lo dice Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp – la Federazione Sindacale di Polizia, nel commentare la notizia che ha coinvolto il noto massmediologo Klaus Davi nella sua abitazione a Reggio Calabria. "Conosciamo direttamente la forza di volontà e la caparbietà di questo professionista della comunicazione – conclude Brugnano - che non si farà avvilire certamente da fatti di così squallido profilo".

Dettagli Creato Venerdì, 15 Novembre 2019 14:59