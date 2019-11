Reggio, Castorina presenta al via del Salone dell'Orientamento

Il Salone dell'Orientamento, organizzato dal Cisme, in partenariato con il settore 5 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, apre i battenti presso la sede del Consiglio Regionale.

Al via la XIV edizione dell'evento che quest'anno sarà particolarmente interessante e che prevede tante novità.

Un format rinnovato per promuovere iniziative nel campo dell'istruzione, dell'impresa, della formazione e della cittadinanza europea, con un occhio puntato sulle politiche del lavoro e sulla mobilità dei giovani. Tutto questo verrà realizzato attraverso una formula ancora più coinvolgente ed attenta ai quesiti dei ragazzi che con spiccato interesse e tante aspettative si affacciano al mondo del lavoro.

La MetroCity ha allestito numerosi stand per illustrare i corsi di formazione che il settore 5 dell'Ente, con il suo Dirigente Francesco Macheda, sta portando avanti, su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Presente al taglio del nastro il Consigliere Metropolitano, delegato alla Formazione Professionale e alle Politiche Giovanili, Antonino Castorina.

"Ancora una volta la Città Metropolitana è parte integrante del Salone dell'Orientamento – sono state le parole di Castorina –. Tre giorni, molto intensi, durante i quali, insegnanti, genitori e ragazzi si confrontano su Europa, scuola, università e, soprattutto, opportunità lavorative. Insieme - conclude il delegato dell'Amministrazione Falcomatà - realizzeremo a fine mese gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, dove le istanze delle nuove generazioni verranno messe nero su bianco per la realizzazione di un libro di idee da sottoporre ai vari livelli di Governo del Paese".