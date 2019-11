Reggio, ecco l’avviso pubblico per la nomina del garante della persona con disabilità

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sulla Istituzione della figura del Garante della persona con disabilità l'Amministrazione comunale ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del "Garante delle persone con disabilità" del Comune di Reggio Calabria.

I soggetti interessati alla nomina possono presentare domanda (redatta sull'apposito modello reperibile sul sito web dell'Ente) al Comune di Reggio Calabria Settore Macroarea Welfare e Istruzione via S. Anna II Tronco Palazzo Ce. Dir corpo H, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso. Sulla busta va posta la dizione "Avviso pubblico per la nomina del Garante delle persone con disabilità" oppure inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web dell'Ente al seguente link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo110554.html