Maltempo, domani scuole chiuse anche a Roccella Jonica (RC)

A seguito del messaggio della Protezione Civile di condizioni meteo avverse per oggi e domani, con livello di allertamento rosso il Sindaco del Comune di Roccella Jonica, Vittorio Zito, ha disposto in via precauzionale, con apposita ordinanza, la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

