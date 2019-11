Uiltemp e Cisl fp: “Il Sindaco Belcastro preclude il futuro lavorativo degli ex Lsu Lpu del Comune di Caulonia”

Dopo una serie di incontri, tra il Sindacato e l'amministrazione comunale di Caulonia, per la stabilizzazione dei lavoratori ex lsu lpu l'amministrazione guidata dal Sindaco Belcastro lo scorso 8 novembre con delibera n° 213 ha manifestato la volontà di stabilizzare solo 10 dei 42 lavoratori, questo e' quanto dichiarano in una nota i Segretari provinciali Uiltemp Stefano Princi e Cisl Fp Vincenzo Sera.

"L'amministrazione guidata dal sindaco Belcastro nonostante la possibiltà di disporre del Decreto Legislativo 75/2017 - della legge di bilancio 2019 e di usufruire, per giunta, anche dei contributi regionali e ministeriali preposti per la stabilizzazione degli stessi, , € 13.096,00 annui per ogni lavoratore assunto fino a quiescenza che consentono la neutralizzazione della spesa di personale, ha deciso di rimanere sulla posizione inizialmente assunta.

Non ci saremmo mai aspettati da parte del Sindaco questa indifferenza, -continuano i Segretari Provinciali- proprio su una problematica così delicata riconosciuta ormai a livello Nazionale , che certamente, a nostro avviso, rappresenta una caduta di stile da parte dell'amministrazione Locrese, oltre ad offendere la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per quanto ci riguarda –concludono Stefano Princi e Vicenzo Sera- faremo il possibile entro il 30 novembre, di sensibilizzare con ogni strumento messo a disposizione del sindacato l' Amministrazione comunale affinche' modifichi la delibera di fabbisogno di personale, che prevede la stabilizzazione di tutti i lavoratori ex Lsu-Lpu che da anni aspettano il proprio turno".