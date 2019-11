"Formazione ed uso delle nuove tecnologie digitali 3d printing e digital fabrication": seminario organizzato dall'Ordine degli Architetti di Reggio Calabria

Il Consiglio dell'Ordine degli architetti della Provincia di RC ha promosso, nell'ambito dell'offerta formativa 2019, il seminario dal titolo: " Formazione ed uso delle nuove tecnologie digitali 3d printing e digital fabrication". L'iniziativa formativa organizzata dall' Associazione Culturale Format, Test Center ECDL AICA è stata patrocinata dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. Grande soddisfazione e motivata partecipazione tra i presenti per i contenuti trattati dai relatori, dott. Marafioti Renato, Presidente Associazione Culturale Format, sul tema delle certificazioni informatiche ECDL Specialised e sulla loro spendibilità, il prof. Claudio Cosentino, il geom. Vitaliano Gallo e Paolo Daniele sulle tecniche di modellazione 3D, rendering, fotogrammetria ed illustrazione digitale. Un ringraziamento al personale dell'OAPPC per l'ospitalità, al segretario Antonio Catanoso per la collaborazione ed al Presidente dell'Ordine Arch. Salvatore Vermiglio per il prezioso contributo apportato all'evento.

Dettagli Creato Domenica, 10 Novembre 2019 16:54