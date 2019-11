Laganà (Pd): "Bene stanziamento Città Metropolitana per la Archi-Ortì"

Ottimo lavoro da parte della città Metropolitana di Reggio Calabria che su impulso dei Consiglieri Filippo Bova ed Antonino Castorina con variazione di Bilancio stanziano 140.000 euro finalizzati a tre interventi in materia di viabilità e necessari per il collegamento interno all'area metropolitana di Reggio Calabria ovvero sia la progettazione della strada Archi-Ortì, la progettazione del collegamento tra Pellaro e Motta San Giovanni e lo studio di fattibilità relativo allo svincolo autostradale di Sant'Eufemia d'Aspromonte queste le dichiarazioni di Francesco Laganà segretario del Pd di Archi e componente del coordinamento regionale di Anci Giovani. L'intervento approvato frutto di vari incontri condivisi con il territorio specie relativamente alla Archi Ortì andrà a potenziare i collegamenti con il Monastero della Visitazione e con Montechiarello, abbreviando il percorso verso la stazione sciistica di Gambarie d'Aspromonte da aree della zona Nord di Reggio Calabria come Pentimele, contrada Armacà, Archi e vicevera afferma Laganà. In questo modo ,conclude l'esponente democrat, si andrà ad arginare lo spopolamento dalle zone collinari di Ortì consentendo un collegamento fluido e rapido con la zona nord della città. E' evidente rincalza Francesco Laganà che questo impegno deve proseguire potenziando gli interventi di pulizia del quartiere di Archi e portando a termine l'apertura della palestra comunale che consentirebbe di avere nel nostro quartiere un polo sportivo all'avanguardia con il Palapentimele , il campo di calcio ad 11 e con le somme stanziate nella zona dell'ex Fiera. La crescita e lo sviluppo di Archi dichiara Laganà passa da scelte precise dell'amministrazione Falcomatà ma anche e soprattutto dalla collaborazione di noi cittadini e dalla partecipazione e condivisione della linea politica da seguire.

Dettagli Creato Sabato, 09 Novembre 2019 09:59