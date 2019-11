Ecco il mercatino di Natale dell’Area Grecanica 2019

VIII^ edizione del mercatino di Natale d'Artigianato a chilometri zero tra i più belli ed affascinanti della provincia reggina, che sempre più strizza l'occhio al panorama nazionale dei mercatini natalizi. Dopo l'enorme successo dello scorso anno con quasi 40 stand, 70 espositori e migliaia di visitatori giunti dall'intera regione e persino dalla dirimpettaia Sicilia, il Comitato Civico Pro Condofuri, ideatore ed organizzatore dell'evento dal lontano 2012, è costantemente al lavoro per riempire di contenuti ed eventi l'edizione 2019 nel tentativo, difficile ma non impossibile, di renderla ancor più esclusiva e coinvolgente. Dal 6 all'8 dicembre 2019 vi attendono tre giornate e tre serate di puro divertimento, shopping, degustazioni e balli senza dimenticare i più piccoli per i quali sono in serbo tantissime sorprese. Se volete scoprire ed acquistare i bellissimi manufatti del nostro artigianato, saggiare i piatti tipici dell'Area Grecanica, conoscerne la stupenda ed incontaminata natura, la millenaria cultura, gli usi, le tradizioni, gli antichi sapori ed i balli tradizionali, non potete assolutamente mancare. Il programma completo sarà pubblicato a breve, così come a breve sarà disponibile sulla pagina FB del Comitato Civico Pro Condofuri (www.facebook.com/procondofuri)il link rivolto agli espositori per scaricare modulo di partecipazione e relativo regolamento. Chiunque nel frattempo desideri ulteriori informazioni, potrà contattare l'utenza cellulare 333.677.26.66. Mercatino di Natale dell'Area Grecanica: tutto da scoprire, tutto da vivere, tutto da condividere! Ingresso Gratuito.

Dettagli Creato Giovedì, 07 Novembre 2019 11:43