Sbarco nella Locride, 50 migranti approdano a Ferruzzano Marina

Una cinquantina circa di migranti di nazionalita' irachena e afgana sono sbarcati prima dell'alba alla periferia di Ferruzzano Marina, nella zona a sud della Locride. I migranti sono arrivati fino alla riva a bordo di una barca a vela di circa 15 metri che si e' arenata a pochi metri dalla spiaggia. L'allarme e' scattato quando alcuni migranti sono stati notati lungo la strada statale 106 da una pattuglia dei carabinieri. Uno di loro e' stato investito da un treno locale in transito sulla linea Jonica ed e' rimasto ferito in modo non grave dopo che si era incamminato sulla strada ferrata. Al momento nessuna traccia degli scafisti. Gli altri migranti rintracciati dalle forze dell'ordine nell'area compresa tra i comuni di Ferruzzano e Africo sono stati trasferiti provvisoriamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, in un centro di prima assistenza e accoglienza di Roccella Ionica messo a disposizione dal Comune e gestito dalla Protezione civile.

Dettagli Creato Martedì, 05 Novembre 2019 10:53