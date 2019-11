Comunali, i dieci punti del Collettivo La Strada per “Riabitare Reggio Calabria”

Frutto del primo anno di lavoro del Collettivo La Strada, sono già pubbliche le Linee guida generali che serviranno da cornice e da input per la scrittura del programma del candidato Sindaco Saverio Pazzano.

Dieci punti - si legge nel comunicato stampa del collettivo - che corrispondono a dieci obiettivi generali, per una Città pulita, vivibile, europea, efficiente, sostenibile e accogliente. Le linee guida sono la cornice dentro la quale ci si muoverà per la scrittura del programma e contengono alcuni obiettivi di medio e lungo periodo per offrire una visione di Città di largo respiro che vuole salvaguardare l'ambiente, recuperare e valorizzare il paesaggio, tutelare il benessere dei cittadini, ricollocare Reggio in una posizione strategica nel Mediterraneo: dall'obiettivo Reggio Bandiera Blu, a quello Reggio Capitale della Cultura sino al riconoscimento dello Stretto Patrimonio dell'Umanità passando per un nuovo modello di welfare e un nuovo sistema di gestione, pubblica ed efficiente, di tutti i servizi.

Si chiameranno - prosegue il comunicato stampa - Nodi Tematici e saranno i luoghi, fisici e virtuali, dentro i quali scriveremo materialmente il programma. Ogni Nodo Tematico si svilupperà in due fasi: una fase di ascolto, aperta, pubblica e partecipata, e una fase in cui vengono assunti degli impegni di governo precisi.

Mercoledì 20 Novembre si aprirà il Nodo Tematico dedicato al Turismo, dalle ore 17:30, presso il Room and Breakfast Villa Lavinia, Via Sbarre Inferiori, 34, 89129 Reggio Calabria, insieme ad operatori del settore turistico e alberghiero.

Mercoledì 27 Novembre si aprirà il Nodo Tematico dedicato al Welfare presso Teatro Nemesia Valle - San Vincenzo de' Paoli, Via Mazzini, 11, 89128 Reggio Calabria, insieme a rappresentanti del mondo del Terzo Settore, dell'associazionismo e del mondo del volontariato.