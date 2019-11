Tutela dei minori dalla ‘ndrangheta, il 5 novembre protocollo d’intesa al Miur: firmeranno anche Bombardieri, Di Bella e Latella

Un protocollo d'intesa per garantire una concreta alternativa di vita ai minori provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. L'accordo sarà sottoscritta domani, martedì 5 novembre, alle 14.30, presso la Sala Aldo Moro del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a Roma. Il protocollo sarà siglato dal ministro Lorenzo Fioramonti con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e con Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e Famiglia; Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Giovanni Bombardieri, procuratore capo di Reggio Calabria (nella foto); Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria; Giuseppina Latella, procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, monsignor Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana; Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Dettagli Creato Lunedì, 04 Novembre 2019 20:06