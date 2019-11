Reggio, il Csc Nuvola Rossa aderisce al sit-in di protesta dei lavoratori Avr convocato da Usb

Il CSC Nuvola Rossa aderisce al sit-in di protesta convocato da USB (Unione Sindacale di Base) per giovedì 7 novembre alle ore 9 davanti ai cancelli dell'azienda AVR, a Campo Calabro. "La vicenda AVR – si legge in una nota –tormenta ormai da troppo tempo lavoratori e comunità locali, tra mancati pagamenti degli stipendi e disservizi che rendono invivibili le nostra città. Il caso più emblematico è rappresentato dai lavoratori impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Villa San Giovanni, la cui ultima mensilità percepita risale allo scorso giugno! E tutto questo sullo sfondo di un rimpallo continuo di responsabilità tra azienda e comune, come nella più classica tradizione dello scarica barile. Nell'esprimere piena solidarietà e sostegno ai lavoratori, ribadiamo ancora una volta che l'unica soluzione a questo sfacelo non può che essere il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di interesse collettivo, nella tutela dei lavoratori e dei cittadini".

Dettagli Creato Lunedì, 04 Novembre 2019 18:03