«Le più vivide felicitazioni mie personali e dell'intera Città metropolitana di Reggio Calabria vadano al prof. Antonino Zumbo e all'Università per stranieri "Dante Alighieri"». Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, in relazione all'elezione appena sancita dell'illustre studioso, già prorettore e ordinario di Filologia classica dell'Unistrada, quale nuovo Magnifico Rettore del prestigioso Ateneo. «Il nostro auspicio – così ancòra Falcomatà – è che il professor Zumbo con la nota serietà e competenza riesca a portare avanti al meglio il percorso già intrapreso dalla "Alighieri" sotto l'autorevole guida del prof. Salvatore Berlingò, non solo quanto al profilo strettamente scientifico ma anche in termini d'estrema apertura al mondo e a tutte le diverse culture e sensibilità, cosa cruciale in considerazione della posizione territoriale di Reggio Calabria, e d'attenzione alle possibilità occupazionali per i discenti».

Dettagli Creato Domenica, 03 Novembre 2019 16:57