Reggio, percorsi professionali al Centro studi danza

Al "Centro Studi Danza", diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi l'arte della danza diventa anche opportunità di lavoro. Grazie alla competenza e alle qualifiche professionali della prof.ssa Cutrupi, i ragazzi della città e della provincia possono "usufruire" del "C.S.D." per svolgere anche tirocinii didattici e percorsi per istruttori di danza presso gli enti di formazione come completamento o integrazione dei loro studi. Il "C.S.D." continua così a concretizzare tanti progetti, come percorsi professionali, di specializzazione, possibilità di svolgere il PCTO , essendo il "C.S.D." iscritto alla Camera di Commercio, con percorsi trasversali e orientamento. Non solo danza classica, quindi, che rimane comunque la "madre" identificativa del "C.S.D.", ma tutte le discipline coreografiche sono presenti attivamente, con un grande spazio dedicato anche alla sezione olistica con tai chi e pilates, perché la felicità passa dal benessere e dall'equilibrio del corpo e della mente. E grande opportunità per tutti coloro che desiderano "volare" ballando con la danza aerea, per emozionare, emozionandosi, col fiato sospeso. Non si ferma mai, dunque, il lavoro del C.S.D. , perché proiettato per offrire concretamente alla grande comunità reggina l'opportunità di vivere a 360° con l'arte, con la danza, che è gioia di vita.

Dettagli Creato Domenica, 03 Novembre 2019 12:37