Reggio: il Convitto "T. Campanella" al salotto storico organizzato dall'Avis

Nell'ambito del Progetto Scuola 2019/2020, "Avis per seguir virtute e canoscenza", ha preso avvio il corso di formazione per docenti e avvocati, Cittadinanza attiva-il "Salotto Storico", creato dall'Avis Provinciale R.C. Scuola, in collaborazione con il Miur. Il 29 Ottobre, presso l'ITT "Panella-Vallauri" di R.C., scuola polo di tale iniziativa, si è tenuto il primo incontro , dal titolo " Elena, Penelope e le altre donne". Dopo l'introduzione, curata dal Vice Presidente dell'Avis Provinciale R.C. avv. Diego Geria, sono intervenuti il Dirigente scolastico dell'Istituto ospitante, Prof.ssa Anna Nucera, l'avvocato Antonino Bizzintino ( in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati) e il Presidente dell'Avis provinciale , dott. Antonino Posterino. A tema specifico è stata l'esibizione, poetica e musicale, delle alunne del Convitto Nazionale di Stato "T. Campanella" di RC. L'allieva Marta Catalano è stata la perfetta voce narrante di un percorso dedicato a grandi donne dell'antichità greca: Elena, Saffo, Antigone, Penelope. A impersonare tali donne ci hanno pensato le allieve Giulia Grazia Guarna, Micol Eleonora Santoro, Irene Domenica Ripepi e Francesca Ardizzone, che hanno, magistralmente, recitato, in trimetri giambici e in esametri greci, passi tratti dall'Elena di Euripide, dal frammento Anattoria della poetessa Saffo, dall'Antigone di Sofocle e dall'Odissea di Omero. Melania Malavenda, alla chitarra elettrica, e la "voce"Sofia Ambrogio si sono esibite sulle note di "Penelope" di Fiorella Mannoia. Il momento musicale è stato, inoltre, accompagnato da una splendida danza, ideata e interpretata da Francesca Sofia Scirtò e da Martina Gatto, anch'esse allieve del Convitto Nazionale di Reggio Calabria. Le alunne sono state guidate, nella loro performance, dalla Prof.ssa Manuela Crimi.

Dettagli Creato Domenica, 03 Novembre 2019 12:15