Locri (RC), il sindaco Calabrese: “Furto nella farmacia ospedaliera?Gesto ignobile e da sciacalli”

La notizia dell'assurdo e inquietante furto di numerosi farmaci nella farmacia dell'ospedale lascia sgomenti e increduli. Il sindaco Giovanni Calabrese appreso il fatto non può non manifestare il suo sdegno: «Sciacalli e indegni! Difficile trovare il termine giusto per definire questi squallidi personaggi. È un ingente danno economico e soprattutto dannoso per i già sfortunati pazienti».

Malgrado la presenza di un sistema di videosorveglianza, "abilmente" neutralizzato, sono stati portati via numerosi antitumorali, antidolorifici e altri importanti e utili farmaci. Ladri esperti e soprattutto conoscitori dei luoghi che in pochi mesi mettono a segno un altro "colpo" sempre con medesima abilità.

«Un'azione indegna – chiosa il sindaco-, è come rubare il ricavato dell'elemosina al mendicante davanti alla chiesa. Esprimiamo ferma e dura condanna nei confronti di chi ha ideato e perpetrato questo assurdo gesto ai danni della nostra struttura ospedaliera e ai danni dei nostri sofferenti cittadini. Rivolgo un appello a questi "signori" "invitandoli a restituire la preziosa refurtiva. Rivendere questi farmaci nel mercato nero è sicuramente remunerativo, ma farlo a scapito di altri cittadini in gravi condizioni di salute significa non avere un cuore e una coscienza. Spero che vi possiate pentire di quanto fatto e restituirci l'importante bottino».