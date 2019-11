Domenica 3 novembre 2019 alle ore 18,30, presso la sede di Via A. Vespucci 10/g del Circolo culturale G. Calarco, avrà inizio il ciclo di incontri "Dinamiche politiche e sociali della Rheginorum universitas dall'età bizantino-normanna a Ferdinando il Cattolico, attraverso privilegia, litterae patentes, litterae clausae e statuta." a cura della Prof.ssa Maria Luisa Neri.

La programmazione culturale di quest'anno del Circolo G. Calarco , che si propone di diffondere la conoscenza della cultura calabrese, ha voluto prevedere uno spazio dedicato all'approfondimento della storia della nostra città.

Questo ciclo, infatti, curato da una illustre e apprezzata docente reggina, si propone di ripercorrere un arco storico significativo per la storia della città di Reggio Calabria e del suo importante passato attraverso incontri dedicati a tre distinti momenti che avranno inizio domenica 3 novembre con «Un abitato piccolo, ma popolato, con mercati e commerci fiorenti». La Reggio di Idrīsī in età normanno-sveva. Giorgio Maniakes, magistros e strategos nella Reggio bizantina."

Il ciclo proseguirà domenica 17 novembre 2019 ore 18.30 con " Reggio, da quartier generale di Carlo d'Angiò ad universitas demaniale. L'origine del culto di san Giorgio e il vessillo cittadino", per concludersi sabato 14 dicembre ore 18.30 con " Lo Statuto municipale concesso all'universitas Rheginorum da Alfonso, duca di Calabria, il 28 dicembre 1473. Lla «lunga notte del viceregno» e la crisi".