Reggio, rassegna “Il mondo di Sophia. Laboratorio di filosofia applicata”: domani l'appuntamento dal titolo "L'ultimo merlo"

"L'ultimo merlo". E' questo il titolo del primo appuntamento fuori cartellone della II edizione della rassegna "Il mondo di Sophia. Laboratorio di filosofia applicata", proposto dall'associazione culturale Cult3.0.

Un appuntamento, programmato per domani (venerdì 1 novembre) alle ore 17.00, nella sede del sodalizio culturale in via Glauco 15, dedicato al genio della fantasia Gianni Rodari, in occasione del centenario della nascita.

Sarà un'esclusiva interpretazione dell'attore Roberto Visconti, reduce dal grande successo romano del suo ultimo lavoro teatrale su Leonardo Da Vinci, ad accompagnare nel meraviglioso mondo di Rodari.

All'evento, moderato dalla giornalista Emilia Condarelli, portavoce dell'associazione Cult3.0, interverranno: il curatore della rassegna, il filosofo Gianfranco Cordì, l'artista Claudia Albonico e il musicista Paolo Melograni.

