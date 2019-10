Klaus Davi incontra il ministro per gli Affari Europei: “Forte interesse per San Luca”

Ieri Klaus Davi, giornalista, massmediologo e imprenditore della comunicazione, è stato ricevuto da Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei. Nel corso dell'incontro, preceduto da una lunga intervista, si è parlato molto di 'Made in Italy', sostegno delle aziende italiane in Europa e impegno del Governo sul fronte di Bruxelles. Non poteva mancare una riflessione sul paese di San Luca (RC), dove Klaus Davi è consigliere comunale e per il quale "il Ministro ha mostrato un forte interesse che si potrebbe concretizzare in una bella iniziativa, ora allo studio", ha affermato Davi.

Dettagli Creato Giovedì, 31 Ottobre 2019 15:05