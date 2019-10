Ex Sgs Reggio Calabria, Sul: “Amministratori giudiziari rispondano a proposta Like Sicilia. Rimettere sul mercato punti vendita, 80 dipendenti attendono di tornare a lavoro”

"Da tempo stiamo chiedendo agli amministratori giudiziari delle aziende sequestrate ex SGS e Saldo una risposta alla proposta avanzata da LIKE SICILIA, sulla quale il SUL si è pronunciato con chiarezza in ogni sede, per ultimo in data 17 settembre 2019 in una formale riunione tenuta in Prefettura su richiesta del SUL e di USB, alla quale erano presenti gli amministratori giudiziari. In seguito, preoccupati del silenzio sull'argomento, abbiamo scritto agli amministratori per sollecitare una pronta risposta. Il parere degli amministratori è indispensabile per poter destinare i 9 punti vendita acquisiti in fitto da GICAP 3 anni addietro e non collocati e, soprattutto, per il ritorno al lavoro degli oltre 80 dipendenti attualmente in Cassa Integrazione e che attendono di poter rientrare. LIKE SICILIA ha formalizzato una proposta che non ci convince e che prevede di acquisire 3 dei 9 punti vendita e senza garanzia alcuna per i dipendenti che, presumibilmente, sarebbero collocati in non più di una quarantina, lasciandone altrettanti per strada. A nulla è valsa la richiesta a LIKE SICILIA di allargare il numero di punti vendita da rilevare per poter determinare il rientro di tutti gli 80 dipendenti, vero obiettivo strategico del SUL.

"È chiaro che alla collettività ed ai lavoratori non risulta conveniente cedere i 3 punti vendita richiesti da LIKE SICILIA (i migliori) ed alle favorevoli condizioni economiche volute da quell'Azienda. Piuttosto sarebbe meglio rigettare le proposte avanzate per rimettere sul mercato i punti vendita con l'obiettivo di riallocare al lavoro tutti i dipendenti in CIG. È parzialmente vero che, al momento, i dipendenti sono in Cassa Integrazione e che questo attutisce le difficoltà di non essere al lavoro. Parzialmente, perché la CIG viene erogata in misura inferiore allo stipendio ordinario e con procedure e tempi che sfuggono ad ogni controllo e sono soggetti ad errori e ritardi non immediatamente riparabili. E, comunque, la CIG finisce prima o poi e non possiamo tollerare, come Sindacato, che i giusti ammortizzatori sociali si sostituiscano ad un lavoro possibile ed a portata di mano. Perciò, visto che le comunicazioni riservate non sono sufficienti a smuovere la situazione, facciamo un appello pubblico agli amministratori giudiziari affinché rispondano a LIKE SICILIA e rimettano sul mercato, a breve, le 9 strutture commerciali con la pregiudiziale del mantenimento di tutti i dipendenti in servizio". E' quanto si legge in una nota di Aldo Libri, segretario generale Sul Calabria.