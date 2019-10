Reggio, firmata intesa per prevenire atti criminali a tabaccai

Un protocollo di collaborazione per la prevenzione di atti criminali contro le rivendite di generi di Monopolio, e' stato sottoscritto stamani dal prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, con il presidente della federazione provinciale tabaccai, Giuseppe Bagnato, alla presenza dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, i colonnelli Giuseppe Battaglia e Flavio Urbani. Tra gli obiettivi del protocollo, il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, l'installazione delle telecamere esterne agli esercizi, nel rispetto delle norme vigenti, direttamente collegate con le sale operative delle forze dell'ordine. Inoltre, l'installazione di sistemi di sicurezza passiva, come le casseforti, blindature e sistemi antintrusione e, infine, un maggiore ricorso ai sistemi di pagamento elettronico. "E' un protocollo - ha sottolineato il prefetto Massimo Mariani - che vuole contribuire a rafforzare la fiducia tra le categorie imprenditoriali e lo Stato. E' necessario, soprattutto in questa provincia rompere il clima di incertezza e stimolare di piu' i cittadini a denunciare chi minaccia e danneggia. Lo Stato a Reggio Calabria ha raggiunto grandi risultati contro la criminalita', e in tal senso vogliamo continuare, poiche' la forza dei criminali si basa soprattutto sul silenzio delle vittime". Il col. Battaglia, ha sottolineato "come i tabaccai siano un obiettivo sensibile e a rischio, e noi faremo di tutto per rendere sicure le attivita'", mentre il col. Urbani ha auspicato che "protocolli come quello siglato oggi possano essere al piu' presto siglati con i rappresentanti di tutte le categorie produttive.

Dettagli Creato Mercoledì, 30 Ottobre 2019 14:23